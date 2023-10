Belgique : Sud Radio numéro un en durée d'écoute

Avec 187 minutes, Sud Radio demeure la radio la plus longuement écoutée en Fédération Wallonie-Bruxelles. Par ailleurs, la moyenne d’âge des auditeurs rajeunit passant de 49 à 37 ans. Durant cette période, les radios les plus longuement écoutées, derrière Sud Radio, sont Must FM (172 min), JAM (160 min), Fun Radio (159 min), Viva+ (150 min), Radio Contact (148 min), Tomorrowland One World Radio (142 min), 140 (Maximum), Classic 21 (137 min) ou Nostalgie (132 min).L'ensemble des résultats issus de la dernière vague du CIM est accessible ICI