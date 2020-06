Belgique : Radio Contact se revendique "leader du paysage digital"

Déjà considérée comme la radio la plus suivie sur les réseaux sociaux, avec 560 000 abonnés sur Facebook, 109 000 sur Instagram et 34 000 sur TikTok, Radio Contact a renforcé sa stratégie et lancé, en septembre dernier, 8 nouvelles radios digitales : Contact 2000, Contact Kids, Contact Gold, Contact Plus, Contact Lounge, Contact Love, Contact Mix, Contact Urban. À noter que Radio Contact dispose de moins de radios digitales que ses principaux concurrents et que leurs radios digitales sont présentes depuis plus longtemps. "Ces 17.2% de parts de volume d’écoute online et ses différentes communautés réseaux sociaux confèrent à Radio Contact le statut de leader du paysage radiophonique digital" souligne ce lundi matin la radio belge...