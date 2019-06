Belgique : Nostalgie creuse l'écart

Nostalgie poursuit son recrutement et n’a jamais fidélisé autant d’auditeurs chaque jour avec une audience quotidienne qui grimpe à 582 230 auditeurs. Sa durée d’écoute suit la tendance globale de cette vague en baissant de 7’ à 162’. Nostalgie se place en deuxième position sur la durée d’écoute. Et avec 1 483 677 auditeurs, Nostalgie est la radio qui rassemble le plus grand nombre d’auditeurs.

Pour Frédéric Herbays, directeur des Programmes : "Nous accueillons avec joie ce nouveau record d’audience et la position de première radio en Belgique francophone depuis une année entière pour Nostalgie. Je remercie chaleureusement l’ensemble de notre équipe qui s’investit chaque jour dans son travail afin de répondre parfaitement aux attentes de nos auditeurs".