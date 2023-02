Belgique : 267 864 auditeurs quotidiens pour NRJ

Cette nouvelle vague CIM (lire ICI ) est un succès pour la radio 100% hits de Belgique qui obtient une part de marché de 6.9%. C'est 1.7 point de plus qu'à la rentrée 2021. La radio de Ngroup obtient son meilleur résultat depuis la vague précédent le Covid."Quel plaisir de voir le travail de toute une équipe passionnée récompensé. Avec +33%, NRJ est LA radio qui progresse le plus sur la saison. Nous reprenons également le leadership sur les 12-24 ans et nous renforçons notre deuxième place sur l’ensemble de nos cibles de référence : 12-34, 18-34, 12-44, 18-44 et 25-34" a expliqué Nicolas Fadeur, directeur des programmes à NRJ Belgique.La matinale, animée par Julie Taton pour la 3e saison, réalise notamment le meilleur score depuis 2016 avec 6.2% de PDM.