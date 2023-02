Les audiences des radios en Belgique

En Belgique, Nostalgie (15.93%), VivaCité (13.93%), Radio Contact (12.83%), Classic 21 (10.38%) et Bel RTL(9.66%) constituent le Top 5 en part de marché. En nombre d'auditeurs, VivaCité (544 510), Nostalgie (530 910), Radio Contact (482 530), Bel RTL (431 760) et Classic 21 (369 400) sont les plus écoutées dans le sud du pays.

Rappelons qu'en Belgique, quelque 24 000 personnes remplissent pendant une semaine un carnet d'écoute radio : elles notent pendant 7 jours, par quart d’heure, si elles écoutent la radio, et si c’est le cas, quelle station. Peu importe comment, où, via quelle plateforme. Le carnet d'écoute reste aujourd’hui l’étude de base avec laquelle le CIM calcule l’audience des stations qui participent à l’étude.