Bel RTL organise la Journée des familles

Les auditeurs et animateurs de Bel RTL auront l’occasion de partager des moments de complicité, d'échanger et de découvrir le parc et ses attraction. Sandrine Corman, Sophie Pendeville, Thomas de Bergeyck, Vanessa Matagne, Léon, … seront présents pour profiter de cette journée unique avec les auditeurs de Bel RTL. Les personnages emblématiques de Plopsa Coo seront également présents pour ajouter une touche de magie à cette journée : Maya l'abeille, Vic le Viking, ou encore les joyeux Schtroumpfs enchanteront petits et grands.Les auditeurs peuvent s'inscrire jusqu'au 25 juin, ICI