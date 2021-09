BUMP : une belle croissance pour la radio

Spécifiquement, la radio observe une belle croissance pour la publicité nationale et le digital durant ce 1er semestre 2021 avec 256 millions d'euros de recettes publicitaires. Pour autant, ce résultat est en baisse de -2.7% par rapport au 1er semestre 2019 et forcément en hausse de +23,.9% par rapport au 1er semestre 2020, période fortement impactée par la crise sanitaire et un confinement "dur". En volumes publicitaires, le mois d’avril a pénalisé fortement le media : -9.1% versus le 1er semestre 2019.

Enfin, selon les chiffres du 1er semestre de cette année, les portefeuilles annonceurs sont marqués par une "baisse du nombre d’annonceurs continue". On est passé de 2 537 annonceurs présents en radio au 1er semestre 2016 à 1 546 annonceurs au 1er semestre 2021. Cette baisse est davantage sur les radios musicales ainsi qu'en Île-de-France.