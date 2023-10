BMG Production Music France habille Europe 1

L'habillage sur mesure de BMG Production Music à l'antenne sera désormais la bande son du Top Horaire, des tranches d'informations dont la matinale et de la météo. S'ajoute à cela, la création du générique de l'émission quotidienne de Joe Hume "Hey Joe" réalisé par un compositeur de BMG Production Music. C'est le dernier d'une série de contrats remportés par l'entreprise avec des diffuseurs et des producteurs de renommée nationale et internationale tels que le Groupe M6, RMC, Media wan, Netflix et ITV Studios.

En France, sept personnes travaillent pour BMG Production Music. Elles collaborent au quotidien avec les radios et les télévisions et proposent un répertoire de 165 000 oeuvres uniques.