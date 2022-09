BBC Radio 1 accueille les nouveaux talents de la radio

"Nous sommes fiers d'avoir découvert des talents incroyables au cours des trois dernières années et nous avons hâte de voir ce que cette prochaine opération nous réserve" a expliqué Aled Haydn Jones, directeur de BBC Radio 1. Lancée en 2019, Christmas Takeover constitue un tremplin précieux pour les présentateurs, DJ et animateurs émergents qui cherchent à faire carrière sur cette radio nationale, plusieurs présentateurs invités remportent aujourd'hui des succès majeurs dans l'industrie. À ce jour, huit des anciens animateurs sélectionnés ont décroché des créneaux permanents sur BBC Radio 1. Les candidatures sont ouvertes via le site de Radio 1 et se clôturent à minuit le jeudi 22 septembre. Radio 1 souhaite entendre des DJ et des animateurs ayant une expérience radiophonique antérieure, que ce soit dans une radio communautaire, hospitalière, étudiante ou locale.