"Avant.demain", le podcast pour innover avec Europe 1 et EDF

Comment notre habitat devient-il évolutif ? Comment l’intelligence artificielle influence-t-elle nos goûts ? Comment l’eau redevient-elle une énergie primordiale ? Ce podcast original, développé par Europe 1 Studio et porté par Anicet Mbida et Ombline Roche, nous plonge au cœur des grandes mutations qui sont en train de façonner nos vies.

"L’innovation est dans l’ADN d’EDF et nous soutenons les inventions inclusives et porteuses de progrès. Nous avons voulu nous associer à Europe 1, qui partage chaque jour avec ses auditeurs sa capacité à saisir l’air du temps et à s’inscrire dans les transformations de la société" a rappelé Pierre Viriot, Directeur Communication Interne Marque et Image à EDF. Afin de mettre en lumière le podcast, les équipes de Lagardère Publicité News, Socialyse Paris (Groupe Havas) et Havas Media ont mis en place une médiatisation au sein de l’écosystème d'Europe 1.