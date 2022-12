Australie : une nouvelle campagne pour le DAB+

Cette campagne célèbre la croissance des radios en DAB+ et de l'écoute sur les marchés métropolitains australiens. Le DAB+ à la maison, au travail et en voiture, représentant désormais plus de 20% de toutes les écoutes radio en Australie.

Le dernier sondage GfKa révélé un record de 12.1 millions d'auditeurs à l'écoute des radios commerciales chaque semaine, et les radios commerciales diffusées en DAB+ ont de nouveau obtenu de bons résultats avec près de 2.8 millions d'auditeurs hebdomadaires, une audience en hausse de 28% par rapport à il y a un an. De plus, les audiences des matinales des radios commerciales DAB+ ont plus que doublé au cours de l'année dernière...