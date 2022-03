Australie : une audience forte même l'été

L'étude montre que la consommation de radio est restée à des niveaux élevés au cours des cinq dernières saisons. La première enquête en 2018 avait révélé que 88% des auditeurs écoutaient autant, voire plus, la radio pendant l'été, avec une baisse à 85% en 2019 puis une hausse à 88% en 2021 et à 89% à l'été 2022, probablement aidés par la crise sanitaire qui a perturbé les projets de vacances et de voyage. Une tendance intéressante qui a émergé cette année a été l'augmentation de l'écoute de la radio chez les jeunes auditeurs à différents endroits et sur différents appareils. Vingt-cinq pour cent des personnes âgées de 10 à 24 ans ont écouté davantage de radio pendant l'été, 27% l'écoutant davantage dans la voiture, 20% à la maison, 17% à la plage et 14% au travail.