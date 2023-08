Australie : revenus publicitaires stables pour les radios commerciales

Ford Ennals,, PDG de Commercial Radio & Audio a déclaré : "La radio a connu un bon début d'exercice, mais le marché a été plus faible au second semestre, conformément aux conditions de l'environnement macroéconomique plus large. Nous continuons à observer une très forte croissance de la publicité audio numérique, qui n'est pas encore incluse dans ces chiffres. Les podcasts et le streaming restent des domaines d'opportunité pour l'industrie, en particulier avec la capacité de données améliorée dans le cadre du nouveau système de mesure d'audience Radio 360 lancé le mois dernier. Cela montre que la radio commerciale enregistre une audience hebdomadaire en streaming radio de 3.3 millions d'auditeurs et en croissance".