Aurore Bergé nommée rapporteure générale du projet de loi sur l’audiovisuel

"Ce projet de loi intervient à un moment clé de l’histoire de l’audiovisuel. Il doit permettre de renforcer le dynamisme économique du secteur, de réaffirmer notre souveraineté culturelle, de soutenir la création cinématographique, audiovisuelle et musicale et de redonner du sens aux missions essentielles de notre audiovisuel public" a expliqué Aurore Bergé.

Dans cette perspective, le projet de loi abordera notamment la régulation des contenus audiovisuels et la rénovation du rôle et des missions des régulateurs, le financement de la création avec la transposition de la directive SMA ainsi que la réglementation de la publicité à la télévision et le mode de gouvernance et les missions de l’audiovisuel public.