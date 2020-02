Audio digital : tout un écosystème

NRJ Global

Les CGV radio-audio 2020 de NRJ Global, la régie publicitaire du groupe NRJ, incluent plusieurs nouveautés : autour des podcasts, la régie propose du sponsoring de podcasts replay et natifs, ainsi que de la production de podcasts avec un dispositif d’écoutes garanties. Selon le groupe, les podcasts NRJ Group enregistrent quant à eux près de 5,9 millions d’écoutes par mois (données internes, octobre 2019, NRJ Group : 5 922 928 téléchargements qualitatifs de podcasts). Pour développer encore plus son audience, NRJ Group développe de nombreux partenariats de diffusion, comme avec Deezer en mars 2019. Ainsi : NRJ, Chérie, Nostalgie, Rire & Chansons ainsi que les 220 webradios, les podcasts du groupe NRJ sont disponibles sur la plateforme de streaming musical française. À cette occasion, NRJ lançait une série de nouveaux podcasts exclusifs NRJ Football Stars, disponible sur Deezer et l’univers NRJ. Des artistes de NRJ y partageaient leur passion pour le ballon rond. Le premier épisode était consacré au chanteur Matt Pokora.



Lagardère Publicité News

La stratégie d’Europe 1 a été officiellement dévoilée en septembre dernier lors de la conférence de rentrée de la station pilotée par Arnaud Lagardère, président du Groupe Lagardère et Constance Benqué, directrice générale de Lagardère News. À cette occasion, Marie Renoir-Couteau, directrice générale de la régie publicitaire Lagardère Publicité News, avait annoncé que "la ligne directrice est de s’appuyer sur chaque émission pour augmenter les synergies en plus avec la rédaction". Concernant le digital, l’offre reste classique avec le sponsoring de podcasts.



Next Media Solutions

Depuis cet été, le groupe Altice a revu sa stratégie audio et propose une offre s’appuyant sur un écosystème de diffusion entre les marques radio, TV, presse et digital. Le podcast est au cœur de la réflexion au sein des marques du groupe telles que RMC, BFM, L’Express et également Libération. En juillet dernier, Next Media Solutions s’est associé à Audio, acteur de la publicité audio numérique pour mettre en place les premières campagnes publicitaires DCO Audio (Dynamic Creative Optimization) sur ses podcasts.