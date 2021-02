Audio-Technica représentera Genelec en France

Sa nomination permet à Audio-Technica France d'étendre la présence régionale de la marque Genelec, de saisir de nouvelles opportunités commerciales et de soutenir et de s'engager plus efficacement avec les clients locaux. "Avoir l'opportunité de faire partie de l'équipe Audio-Technica en France, et de représenter Genelec, est doublement passionnant. Les haut-parleurs professionnels sont une de mes passions particulières, donc la perspective d'être impliquée avec le leader incontesté du marché dans ce domaine est quelque chose que je savoure", a commenté Gilles Pétrotey.

"Je connais Gilles depuis de nombreuses années et j'ai eu le plaisir de travailler à ses côtés. Je ne peux penser à personne de mieux qualifié pour être le visage de Genelec en France, et avec le professionnalisme de l'équipe de distribution d'Audio-Technica derrière lui, nous nous réjouissons d'une relation longue et fructueuse" a, pour sa part, déclaré Ole Jensen, directeur des ventes internationales de Genelec.