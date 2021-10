Audio-Technica dévoile la nouvelle édition limitée ATH-M50xBT2MO

Cette édition limitée succède à la finition violet et noir de l’année précédente, l’ATH-M50xBTPB, dans la série limitée de coloris exclusifs de la gamme M50, initiée avec le modèle ATH-M50s/LE 50th Anniversary en 2012. Héritiers des légendaires modèles de studio ATH-M50 et ATH-M50x, les casques circum-auraux sans fil ATH-M50xBT2MO et la version d’origine ATH-M50xBT2 disposent d’un grand nombre d’améliorations quant à leurs performances et leur usage, tout en restant fidèles à la signature sonore de la série M50 depuis 2007. Une version Lantern Glow du casque filaire professionnel de studio ATH-M50x, l’ATHM50xMO, est également disponible.

Des composants audio haut de gamme, incluent un convertisseur N/A AK4331 performant et un ampli casque interne dédié afin de fournir "un son clair et naturel".