Audio-Technica : une édition très limitée d'un casque... en bois

Fabriqué à la main au Japon à partir d’essences locales, l’ATH-W2022 allie innovation technique et artisanat traditionnel japonais, offrant une pièce intemporelle d’une grande élégance. Cette pièce unique est conçue à partir de techniques traditionnelles japonaises et habillée de coques peintes à la main. Elles illustrent des sakuras (fleurs de cerisier) et un phénix Hou-ou sur les coques gauche et droite en utilisant la technique japonaise de laque Maki-e, la coque droite utilisant également de la nacre.