Audio-Technica lance ses nouveaux écouteurs

L’ATH-SQ1TW offre une qualité sonore grâce à ses transducteurs exclusifs de 5.8 mm pour un son clair et puissant. Le mode faible latence assure un retard minimal et une parfaite synchronisation pour profiter de la musique, de jeux et de vidéos. L’ATH-SQ1TW est aussi polyvalent, grâce à sa conception anti-éclaboussures IPX4 ainsi qu’à de nombreuses fonctions conviviales. Les écouteurs s’activent automatiquement dès qu’ils sont retirés de leur boîtier, prêts pour l’action. Lorsqu’ils sont replacés dans leur boîtier, ils s’éteignent et se mettent en charge automatiquement. Les contrôles tactiles intégrés aux oreillettes permettent de lire ou mettre en pause la musique, naviguer entre les pistes, répondre aux appels et ajuster le volume directement depuis les écouteurs, sans avoir à toucher son téléphone.