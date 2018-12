Audience en Belgique : la RTBF exprime ses réserves

La nouvelle méthodologie du CIM portait sur la volonté de renforcer le recrutement, maintenir la qualité des résultats et de passer de trois à six publications par an. À la demande de la RTBF, un volet mensuel avait également été prévu qui devrait permettre aux groupes radios de suivre leurs audiences plus régulièrement. Pour renforcer la représentativité générale de l’étude, la publication a finalement évolué vers une publication tous les deux mois sur les 4 mois précédents. Avec un budget stable et l’introduction du Web comme outil de recrutement et d’étude, il était également permis de croire à un meilleur recrutement des plus jeunes pour un moindre coût.