Audible : un étude sur la consommation de contenus audio

En 2022, plus de la moitié des petits Français consomment des contenus audio (56%), qu’il s’agisse de podcasts, de séries audio ou bien de livres audio. Les enfants sont friands de ce type de contenus et leurs parents s’en réjouissent car ils estiment que cette activité permet de limiter le temps passé devant les écrans (88%), d’enrichir leur vocabulaire (86%) et de développer leur culture générale (85%). L’écoute de contenus audio s’est installée dans les habitudes des enfants en tant que divertissement pour 52% d’entre eux et moment de détente pour 46%. Toutefois, l’écoute de programmes audio a également une vocation éducative puisque 41% des parents interrogés déclarent que leurs enfants écoutent des contenus audio pour s’instruire et 35% dans le cadre scolaire.

Si les parents et leurs enfants ont autant été séduits par l’écoute de contenus audio, c’est surtout grâce à la richesse des programmes disponibles et adaptés aux besoins et envies de chacun. 65% des parents interrogés pensent que les différents services en ligne proposent un large choix de contenus pour les jeunes publics, 32% d’entre eux considèrent même que les contenus proposés sont accessibles et bénéfiques pour les enfants de moins de 5 ans.