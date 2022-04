Audible dévoile deux nouvelles productions françaises

"Einstein. L'homme le plus surveillé d'Amérique" de Jean-Marie Duprez et une histoire d'une durée de 5 heures 12 et lue par Eric Herson-Macarel, Didier Brice, Bernard Métraux... L'histoire revient sur son l'exile d'Einstein aux États-Unis. Il sera surveillé jour et nuit, mis sur écoute et sa vie privée sera passée au crible par le patron du FBI qui le traquera jusqu'à sa mort comme "le plus dangereux des espions soviétiques".

La seconde histoire est intitulée "Jiken, horreur au Japon". Ici, Louis-San, Youtubeur franco-japonais, nous plonge dans les pires affaires criminelles du pays du Soleil-Levant, où se mêlent serial killers, crimes de masse, cannibales ou gourous de sectes occultes. L'histoire sera accessible à l'écoute, ce mardi 8 avril.