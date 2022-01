Audible Original lance "Osez l’aventure avec Mike Horn"

Dans les 9 épisodes thématiques de " Osez l’aventure avec Mike Horn ", Mike Horn puise dans ses souvenirs et son expérience personnelle pour guider l’auditeur dans les grandes étapes d’une expédition. De l’envie à la réalisation d’un projet concret : comment se préparer, s’acclimater, garder le cap, trouver son équilibre, réagir face aux erreurs et aux échecs… "Mike Horn sait très bien traduire le parallèle qui existe entre l’aventure et le quotidien. Sa manière pédagogique de trouver des exemples "communs" permet à chacun de créer des liens avec sa propre vie" explique AudibleAu-delà des conseils pratiques qu’il nous transmet, Mike nous enseigne les qualités nécessaires à chacune de ces étapes et nous apprend à les cultiver : confiance en soi, concentration, discipline, goût du risque, résilience, self control…