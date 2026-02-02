Au Paris Radio Show, 30 minutes pour comprendre Radio Restos

Durant cette demi-heure de présentation, Laurent Petitguillaume (ICI) et Bruno Guillon (Fun Radio) viendront à la rencontre des professionnels du Paris Radio Show. Ils détailleront le principe de l’opération Radio Restos, qui permet chaque année aux radios intéressées (locales, régionales, nationales ou web) de reprendre librement une partie du programme diffusé en direct.

Cette session se veut avant tout informative. Elle vise à encourager les acteurs de l’audio à s’impliquer dans une démarche commune de visibilité et de soutien à travers les ondes.

Le duo présentera les conditions concrètes pour devenir diffuseur de l’édition 2026 et nous fera entrer dans les coulisses de cet événement désormais bien installé. Les professionnels présents pourront directement faire acte d’intérêt et inscrire le nom de leur station sur la liste des partenaires.

