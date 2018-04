Au Danemark, la FM pourrait disparaitre en 2021

Le ministère danois de la culture souhaite aller plus rapidement, à l’instar de son voisin norvégien qui a éteint ses réseaux FM à la fin 2017, car il estime que le stade des 50% sera dépassé d’ici deux ans. Cela dit, même si cet objectif ne serait pas dépassé à cette date, le ministère estime le basculement nécessaire. Pour que cela puisse se réaliser, il faut un accord de la coalition tripartite qui dirige actuellement le pays et ce n’est pas encore fait. Une enquête réalisée pour l'agence de presse danoise Ritzau a révélé qu'environ 70% des Danois interrogés s'opposent à cette décision prématurée. Un certain nombre de radios FM locales ou régionales existantes ne sont pas non plus partisanes de cette accélération du calendrier. Elles souhaitent que la FM soit encore utilisée pendant au moins une dizaine d’années, en tout cas pour les radios locales, là encore à l’instar de ce qui a été fait en Norvège.