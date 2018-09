Au Canada, on célèbre les 100 ans de la radio

"C’est en 1919, au 173, rue William à Montréal, que la toute première station radiophonique au monde entra officiellement en opération. Les premières diffusions de XWA furent menées en 1919, et, peu de temps après, elle obtint une licence officielle et fut alors rebaptisée CFCF. Elle appartenait à la Marconi Wireless Telegraph Company" indique l’Alliance des radios communautaires du Canada.Afin de marquer le 100e anniversaire de la radio au Canada, l’Alliance des radios communautaires du Canada ( ARC ) a réalisé une série de capsules historiques d’une minute. Ces capsules pourront être entendues sur les ondes des stations membres de l'ARC. Ce projet a été rendu possible grâce à la collaboration en outre du Fonds canadien de la radio communautaire.