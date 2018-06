Assistez au lancement du DAB+ à Lille le 19 juin

C’est dans le cadre de la prestigieuse Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) du Grand Lille que sera appuyé le 19 juin le bouton du lancement du DAB+ devant un parterre de représentants des industries radiophonique et électronique, d’hommes politiques locaux et nationaux, et du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel. La fête compte célébrer non seulement le lancement du DAB+ dans les Hauts-de-France mais aussi la mise en application du nouveau calendrier qui verra le démarrage dans les prochains mois de la radio numérique sur Lyon, Strasbourg, Rouen, Le Havre, Nantes, Bordeaux, et Toulouse, puis sur trente autres bassins de population et les principales routes françaises.