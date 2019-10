Aqua Radio Online : 50 ans de tubes pour se faire plaisir

"Nous avons retrouvé de nombreux titres oubliés et que l’on peut difficilement entendre ailleurs. Le but est évidemment de faire remonter les plus beaux souvenirs grâce à ces chansons. C'est sans doute une des raisons du succès de cette radio, année après année". Grâce à un travail important sur les réseaux sociaux et à un bouche-à-oreille régulier, la webradio a su trouver son public, en Espagne et ailleurs. Une belle découverte à faire en cliquant ici.