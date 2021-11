Les auditeurs découvriront en exclusivité, dans les locaux de la station, et en présence d'Angèle, les titres qui composent son nouvel album porté par le titre "Bruxelles je t'aime". La chanteuse leur réservera à cette occasion "une énorme surprise" et répondra à leurs questions.

Des invitations pour assister à cet événement sont actuellement à gagner sur l'antenne et les réseaux sociaux de Virgin Radio, jusqu'au 28 novembre.