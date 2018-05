Amir et Slimane au prochain M Radio Live

Jeudi 24 mai prochain, M Radio proposera un concert M Radio Live à Marseille. Les auditrices et auditeurs assisteront au concert d’Amir et Slimane en live des Docks Village. Un évènement gratuit uniquement sur invitations qui sont à gagner cette semaine sur M Radio.Alexandre Devoise, Tiffany et Greg s’installent Vendredi matin à Marseille pour une émission spéciale sur M Radio. L’équipe du Grand Réveil sera aux Docks Village pour 3 heures de direct avec des invités et de nombreuses surprises. Amir et Slimane accompagneront les auditrices et auditeurs pendant cette émission et interpréteront plusieurs de leurs tubes. Les marseillaises et les marseillais peuvent venir assister au Grand Réveil en s’inscrivant par mail à legrandreveil@mradio.fr