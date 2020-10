Alpes 1, RVA et ODS Radio choisissent Brandy Jingles

"Un pack caractérisé par ses tapis au un son moderne, un logo puissant à trois notes, et des voix accrocheuses" précise le studio bruxellois. Espace Group a choisi la production d’un pack d’une tonalité identique pour les trois stations. "The Kick" est le catalogue de jingles la plus populaire de Brandy. Plusieurs stations aux Pays-Bas, en Belgique, en Suisse, en Irlande, en France et aux États-Unis ont déjà développé leur propre habillage sur cette base. "Très souvent, les jingles se voient adjoindre un logo sonore propre et un son spécifiquement adapté aux attentes du radiodiffuseur" rappelle Brandy.

Alpes 1, RVA et ODS utilisent le logo existant à trois notes et un choral féminin. Le pack des 10 jingles de base et tous ses dérivés est complété par un top horaire et par des tapis pour les infos, pour la météo et pour l'info trafic.