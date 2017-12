Alouette reçoit la chanteuse Louane

Comme d'habitude, l'équipe d'Alouette place la barre très haut avec la venue de Louane. Et la radio doit donc logiquement s'attendre à la venue de nombreux fans, demain matin, devant ses locaux et dans ses studios.

Profitons-en pour rappeler encore une fois que la matinale d'Alouette, animée par un duo féminin, accueille régulièrement les pointures de la chanson française. On peut citer récemment Calogero ou Vianney. En 2016, Alouette a reçu Marc Lavoine, Amir, Louise Attaque, Gérald de Palmas, la troupe des Trois Mousquetaires ou Zazie. Rappelons enfin qu'Alouette est la première radio régionale de France pour la 9e saison consécutive.