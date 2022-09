Alouette reçoit Zazie dans sa matinale

La radio Alouette s'est faite une spécialité : recevoir dans ses studios des Herbiers en Vendée, la crème de la scène française : Calogero, Julien Doré et MC Solaar ou encore Louane et plus récemment Kendji Girac ont déjà participé à la matinale.

Pour débuter cette nouvelle saison, Alouette frappe fort en annonçant la venue de Zazie, dans ses studios et en direct, ce lundi 12 septembre, entre 7h et 9h.

Alouette diffuse en FM et en DAB+ sur 4 régions et 20 départements.