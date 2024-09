Alouette organise un "Live Alouette" à La Rochelle

Plus de 1 200 privilégiés assisteront à cette soirée. Le "Live Alouette", la tournée des concerts gratuits dans les régions couverte par Alouette, réunit sur une même scène les artistes qui font l’actualité. Cette fois-ci, la radio des Herbiers a invité Olivia Ruiz, Eddy de Pretto, Adé, Aliocha Schneider et Henri PFR.

Ce mardi à partir de 16h, Alouette produira une mission spéciale et fera vivre à ses auditeurs, en direct de La Sirène, les préparatifs de cette soirée avec notamment les interviews des artistes.

Les invitations pour ce "Live Alouette" sont à gagner jusqu’au jour J de l’événement sur Alouette, alouette.fr et sur les réseaux sociaux de la radio.