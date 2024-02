Alouette invite Amir en direct

Le chanteur se confiera au micro d’Alouette sur ses projets d'album, de spectacle et de tournée. Il participera aux différents rendez-vous du "Matin Alouette" et répondra aux questions des auditeurs posées sur less réseaux sociaux.

En pleine préparation notamment d’une production musicale, il a choisi Alouette "pour l’une de ses rares prises de parole, preuve d’une grande fidélité entre l’artiste et la première radio régionale de France" indique un communiqué.

Les meilleurs moments de l’émission seront à suivre en direct sur les réseaux sociaux officiels de la radio et en replay sur alouette.fr.