Alouette fête Noël avec Juliette Armanet

Pour gagner leurs invitations, les auditeurs peuvent s’inscrire sur alouette.fr jusqu’au 20 décembre. Lors de cette émission spéciale le jeudi 21 décembre de 16h à 17h sur Alouette Juliette Armanet reviendra sur le succès de son album "Brûler le feu", de son exceptionnelle tournée, elle échangera également avec les auditeurs et se confiera sur ses futurs projets. Durant l’émission, Juliette Armanet interprètera en piano-voix quelques-unes de ses plus belles chansons.

Les meilleurs moments de cette émission spéciale en public et en direct sur Alouette depuis Angers seront aussi à suivre sur les réseaux sociaux et sur alouette.fr.