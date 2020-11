Alouette : des nouveaux rendez-vous durant le confinement

Alouette met à l'antenne "Le Live Surprise du Vendredi" qui permet chaque semaine de bénéficier à un accès pour un showcase virtuel. Par ailleurs, après chaque signal et en direct à l’antenne, les auditeurs peuvent partager l’un de leurs rêves qui sera peut-être exaucé par Alouette. La station propose également des dédicaces de 20h à 22h grâce aux messages déposés sur les réseaux sociaux et le site alouette.fr. Chaque jour dans "Alouette soutient toujours plus la chanson française", les auditeurs découvrent un nouveau talent de la scène musicale française, à écouter aussi sur la radio digitale "Alouette Nouveaux Talents". Enfin, la radio lance "Alouette, la recette du mercredi", le mercredi vers 17h50 pour découvrir une recette facile à préparer...