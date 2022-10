Allemagne : une nouvelle campagne en faveur du DAB+

Avec des spots télévisés, des spots radio et des bandes annonces de programmes sur les radios publiques et privées, ainsi que de nouveaux visuels à utiliser sur les supports imprimés et en ligne... le but de cette campagne est d'attirer l'attention.

Le lancement d'une nouvelle campagne cross-média débutera simultanément autour de cette affirmation : "Si vous voulez ressentir, vous devez entendre". Il s'agira de mettre en avant la valeur émotionnelle du média radio et des moments d'écoute inoubliables. Le logo du DAB+ indiquera clairement le "plus" en termes de variété de programmes, de plaisir d'écoute et de qualité. Des mots clés tels que "Passion +", "Moments+" ou "Home+" renforceront le message émotionnel.