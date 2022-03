Allemagne : 2 millions de récepteurs vendus

Le fort développement du marché est une expression de la confiance que les auditeurs ont dans la radio. Surtout dans les moments difficiles, ils l'apprécient comme une source fiable d'actualités pertinentes, d'informations sérieuses et de divertissement. Rappelons qu'en Allemagne aussi, la radio est le média le plus utilisé avec près de 75% d'utilisation quotidienne. La portée quotidienne moyenne est de plus de 53 millions de personnes en semaine. La durée quotidienne moyenne d'écoute est de plus de quatre heures à 260 minutes...

Le réseau DAB+ allemand sera encore étendu en 2022. Les zones blanches existantes seront également comblées.