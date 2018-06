Alexa vs Google Home : le test de La Lettre Pro de la Radio

Avec l'arrivée d'Amazon Echo avec son assistant vocal Alexa, et d'Apple HomePod aujourd'hui, la France va probablement connaître un boom sur le marché des enceintes connectées. Selon le cabinet Canalys, cité par Challenges , 3,2 millions de Google Home et 2,5 millions d'Amazon Echo ont été vendues au premier trimestre 2018. Les analystes tablent sur 56,3 millions d'enceintes vendues cette année contre 30 millions en 2017. En France, selon GfK, il se serait vendu que 250.000 enceintes au cours de l'année dernière.Il faut dire que Google était seul dans l'hexagone depuis l'été dernier. Mais que valent vraiment ces nouveaux appareils qui doivent révolutionner l'écoute de l'audio à la maison ? Nous avons comparé les appareils d'Amazon et de Google, notamment sur les services associés à la radio.Verdict : si Alexa est le plus complet en terme de services, il a encore des progrès à faire dans la langue de Molière !