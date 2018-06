Alain Boghossian rejoint RTL

Par ailleurs, Pascal Praud anime chaque samedi soir "On refait le Match" et, pour cette Coupe du Monde, chaque matin dans "RTL Petit Matin" à 6h40, Pascal Praud rejoint le ‘Club des Experts’ de Julien Sellier. Il consacre également son émission du samedi à la Coupe du monde avec "On refait le Mondial’"de 18h30 à 20h.