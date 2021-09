AirZen se présente comme "la 1ère radio nationale 100% positive"

Ce nouveau projet est porté par Anne-Marie de Couvreur, Frédéric Courtine et Jean-Louis Simonet, associés fondateurs du groupe Mediameeting. AirZen sera accessible sur le web (via le site airzen.fr ainsi que sur toutes les plateformes de diffusion, dont Radioplayer), mais aussi en DAB+, dans un premier temps à Paris, Dijon, Lyon, Aix/Marseille et les autoroutes qui les relient, avant un déploiement d’autres antennes sur tout le territoire français.

"Au sortir de la crise sanitaire, les Français sont inquiets et les médias ne sont pas étrangers à cette situation. Les choses doivent changer. AirZen sera la première radio nationale 100% positive, une radio engagée pour ceux, très nombreux, qui veulent mieux" s'est justifiée Anne-Marie de Couvreur, présidente-fondatrice d'AirZen Radio.