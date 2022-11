AirZen Radio signe pour un journalisme à la hauteur de l’urgence écologique

Et les journalistes ont décidé d’aller plus loin et de signer la charte pour un journalisme à la hauteur de l’urgence écologique. Ce texte a été rédigé par un collectif de journalistes issus d’horizons différents. L’ambition : améliorer le traitement médiatique des enjeux écologiques, mieux mettre en avant le discours scientifique et l’impact de l’activité humaine sur la biodiversité et le climat.Le texte (à consulter ICI ) invite les médias et journalistes signataires à respecter, dix objectifs dont le traitement du climat, du vivant et de la justice sociale de façon transversale, faire œuvre de pédagogie ou encore s’interroger sur le lexique et les images utilisées pour illustrer un sujet.