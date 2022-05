AirZen Radio dans le Top 15 des podcasts les plus écoutés

Avec ses contenus 100% positifs, AirZen Radio propose "d’aider les Français à vivre mieux". Au programme, infos positives, tonalité chaleureuse et souriante, un large panorama d’initiatives, petites ou grandes, qui participent à améliorer son quotidien, sa vie et sa façon d’habiter la planète. L’antenne s’articule autour de 4 verticales d’information : mieux être, mieux consommer, mieux agir et mieux travailler… AirZen se positionne comme "une radio pour vivre mieux tout simplement". (Lire également ICI ).