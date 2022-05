Les podcasts français toujours en grande forme

Deux radios dépassent le seuil des 40 millions d'écoutes et/ou de téléchargements : France Inter (49 341 000) et France Culture (41 199 000). Suivent RTL, RMC, Europe 1, franceinfo et Radio Classique.

En avril, l'émission la plus podcastée est "Les Grosses têtes" qui, à elle seule, représente, près de 19 millions d'écoutes et/ou de téléchargements. Suivent "L'After Foot" sur RMC, "Hondelatte raconte" sur Europe 1 et "Par Jupiter" sur France Inter.