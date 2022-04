Air Zen se développe en France et à Monaco

Une large part des habitants du Var et des Alpes-Maritimes peuvent désormais écouter AirZen Radio en radio numérique terrestre avec une qualité sonore supérieure. Cette nouvelle zone de diffusion permet à AirZen Radio d’ajouter un million d’auditeurs potentiels à sa zone initiale. AirZen Radio se positionne comme "la nouvelle radio nationale 100% positive" diffusée DAB+ de l’Île-de-France à Marseille, en passant par Auxerre, Dijon, Macon, Lyon, Valence, Avignon, Arles... soit un potentiel d’audience de 24 millions d’auditeurs.

Sur le digital, AirZen Radio a déjà plus de 48 000 auditeurs uniques et ses podcasts ont été téléchargés plus de 280 000 fois en mars dernier...