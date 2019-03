Air Zen Radio se prépare à une première diffusion en DAB+

"Le projet Air Zen est né de nos recherches et de nos observations sur les évolutions en cours, comme la désindustrialisation, la communautarisation, la dé-consommation, la recherche de sens..." a détaillé Anne-Marie de Couvreur-Mondet, présidente fondatrice du groupe Mediameeting. Cette radio va donc proposer à ses auditeurs de mieux comprendre ce monde qui change et de partager des réflexions pour y vivre plus en harmonie. Elle se positionnera comme un média d’information et de dialogue sur le mieux-être, le mieux-vivre et le mieux-consommer. "Cette radio permettra aussi de lutter contre le fléau de la méconnaissance, d’apaiser le quotidien et d’ouvrir sur le futur des yeux plus optimistes. Et parce que l’humanisme est inscrit depuis 15 ans au coeur du groupe Mediameeting, Air Zen sera un espace où connaissance rimera chaque jour avec bienveillance" précise un communiqué