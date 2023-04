Africa Radio, partenaire du FEMUA à Abidjan

Salah-Eddine Gakou, journaliste d’Africa Radio Paris et Juliette Abwa, journaliste d’Africa Radio Abidjan couvriront les moments forts des cinq jours de festival entre Abidjan et Bouaké avec l’équipe de reporters et l’équipe vidéo de la radio. La station proposera une série de rendez-vous sur l’antenne et sur ses réseaux sociaux de 6h à 22h, heure de Paris avec les artistes programmés et des échos des conférences et débats du FEMUA.

Cette année, le rappeur Booba est l’invité d’honneur, aux côtés de KS Bloom, Singuila, Ferre Gola, Roselyne Layo ( qui a été l’artiste de l’année 2022 Africa Radio), Didi B, Baaba Maal et bien d’autres. Le thème central de ce FEMUA est consacré à la sécurité alimentaire et agriculture durable en Afrique.