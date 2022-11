Africa Radio mobilisée contre le sida

Africa Radio a aussi produit une série de romans-photos (lire ICI ) en partenariat avec l’association Vers Paris Sans Sida qui seront diffusés dans les lieux de vie et à travers les associations en Île-de-France en 2023.Tout au long de l’année, la station est mobilisée sur la santé, en association avec Santé Publique France, l’Assurance Maladie et l’Établissement Français du Sang notamment. En 2022, ce sont plus d’une quarantaine de vidéos santé qui ont été produites pour un total de plus de 2 millions de vues.