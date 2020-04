Africa Radio lance la webradio "Manu Dibango for ever"

Le programmateur de la radio DJ Toubasy (François Richard) s’est plongé dans la discothèque et les archives de la radio pour sélectionner 400 titres dont certains créés et enregistrés spécialement pour la station avec les invités de son émission. "C’est l’histoire de sa vie que l’on raconte avec cette webradio. Cela représente son parcours musical, son incroyable éclectisme et sa générosité artistique". Manu Dibango a vécu et composé tour à tour en Afrique, en Europe, aux États-Unis… Il a été le directeur de l’Orchestre de la Radio Télévision Ivoirienne, l’un des membres des Fania All Stars à New York, accompagnateur de Nino Ferrer, Mike Brant, Serge Gainsbourg, Dick Rivers, croisé la route de Sydney Bechet, Quicy Jones, Herbie Hancock, composé de nombreuses musiques de film…



"Manu est l’homme de mille vies" poursuit DJ Toubasy. "Jusqu’à l’époque contemporaine avec des rappeurs comme Niska, 4Keus qui font référence à l’artiste dans leurs titres ou Tayc, Black M, Passi, Pit Bacardi, Djany ont collaboré avec lui. Rien ne le rendait plus heureux que ces clins d ‘œil de la nouvelle génération".